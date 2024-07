Em evento com Gladson, autoridades do Acre e do Peru discutem construção da estrada da Pucallpa

Proposta inicialmente pelo senador Marcio Bittar (UB-AC), no início do seu mandato, em 2019, uma estrada de ligação do Acre, através de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, com o Peru, pela região de Ucayali, foi suspensa por pressão dos movimentos ambientalista e indígena.

As pressões levaram inclusive o Ministério Público Federal (MPF) a tomar partido em relação àqueles que eram contra a abertura da estrada sob a alegação de que a rodovia iria agredir ao meio ambiente, na região da Serra do Divisor, e causar transtornos às populações tradicionais indígenas que vivem na região.

Marcio Bittar chegou a indicar recursos de emendas ao Orçamento Geral da União (OGU) para os primeiros estudos mas a proposta não foi adiante. No entanto, nesta sexta-feira (11), o assunto voltou a ser discutido durante um seminário que discute alternativas de desenvolvimento para a região, realizado em Cruzeiro do Sul, inclusive coma participação do governador do Acre, Gladson Cameli.

O seminário debate a possibilidade de consolidação da chamada Rota Quadrante Rondon, que é o principal acesso comercial ao Oceano Pacífico, na Costa do Peru, através do Acre. Este é o tema do encontro promovido pelo governo do Estado com foco na integração e desenvolvimento econômico.

Os debates visam articular, através do Vale do Juruá, a criação de uma rota comercial que conectaria o Acre a Ucayali, no Peru. Inicialmente, a rota seria via aérea, por meio da realização de voo regional entre Brasil e o Peru, enquanto não são solucionados os impasses que impedem os estudos para a construção de uma rodovia que ligará o Acre a Pucallpa, no país vizinho.

Neste caso, o Acre tem assumido protagonismo no processo de consolidação do corredor, com posicionamento estratégico nas discussões e tomada de decisões sobre os programas e investimentos de estruturação do projeto. Durante o encontro em Cruzeiro do Sul, que também contou com a participação de comitiva peruana formada por políticos e autoridades da região de Ucayali, o governador Gladson Cameli destacou a importância da integração e da união de esforços entre os representantes públicos para alavancar o desenvolvimento econômico, social e cultural dos países.

“O momento demonstra que, tanto para o lado peruano quanto para o brasileiro, representado pelo governo do Acre, Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a classe empresarial local, o objetivo principal é vencer os desafios para a integração entre os países”, disse.

Gladson Cameli lembrou ainda que o aeroporto de Cruzeiro do Sul é apto a receber voos internacionais, o que gera expectativas positivas sobre o início da integração aérea entre os países. “Eu não tenho dúvidas de que em breve estarão sendo realizados os primeiros voos internacionais na região, inaugurando a rota comercial. Por isso, a importância de um Estado gerido com responsabilidade e fortalecido, pois passa credibilidade e atrai investimentos da iniciativa privada”, acrescentou.

A presidente da Câmara de Comércio de Ucayali, Nancy García, participante do encontro, reafirmou o interesse do país vizinho em estreitar laços comerciais com o Brasil através do Acre. Ela afirmou ser possível a criação de um corredor que supere gargalos de infraestrutura, fortalecendo o comércio entre as regiões e reduzindo os custos de transporte com mercadorias.

“Estamos muito felizes e agradecidos pelo convite para estarmos aqui, participando do momento que ficará marcado na história de proximidade entre Peru e Brasil. Nos interessa bastante a integração aérea e terrestre e o intercâmbio comercial com os brasileiros, pois essa é uma zona importante, que dá acesso ao Pacífico. Sim, a integração é possível”, afirmou.

Também estiveram no evento o prefeito de Atalaya, Francisco de Asis Mendoza, a prefeita de Pucallpa, Janeth Castagne, Pucallpa; Clara Mera de Diaz, diretora da Oficina de Cooperação Técnica e Internacional do governo regional de Ucayali; Bessi Aida Peña, vereadora de Pucalpa. Pelo lado brasileiro, além do governador, estiveram presentes o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia; Assurbanípal Mesquita, Jairo Negreiros, gerente regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Janaína Terças, coordenadora da Federação das Indústrias de Cruzeiro do Sul; deputado estadual Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac); e outras autoridades da região do Juruá.

O seminário acontece no momento em que avançam as obras do Porto de Chancay, no oceano Pacífico, no Peru, que está sendo construído sob financiamento de capital do Governo da China. A proximidade do Juruá com o Porto de Chancay é a possibilidade concreta de se estreitar relações comerciais com mercado asiático, principalmente coma China.

O Porto estará localizado a 60 quilômetros de Lia, a capital peruana. Chancay é o primeiro porto com maioria de capital chinês na América Latina, que promete ser uma das maiores rotas de escoamento de produtos para a Ásia. O investimento é da ordem de US$ 3,6 bilhões (R$ 17,8 bilhões) e o porto deve ser inaugurado em novembro deste ano.

Cruzeiro do Sul, coração econômico do Vale do Juruá, fica aproximadamente a 600 quilômetros do Porto de Chancay. A curta distância representa uma possibilidade da região estreitar relações futuras com o mercado asiático.

Assurbanípal Mesquita enfatizou a importância do projeto para a região, onde vivem quase 200 mil acreanos. “O Acre está se colocando à disposição do Brasil para concretizar a conexão do país com o Peru. Temos uma rota, que passa pelo Alto Acre, em Assis Brasil, e chega em Cusco, no Peru. Agora, vamos iniciar uma agenda que discutirá a composição técnica de um corredor que aponta para Pucallpa, passando pelo Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. É um sonho antigo da população local, e os indicadores apontam que a rota, no que se refere à logística, apresenta viabilidade, pois Cruzeiro do Sul fica a 600 km do Porto de Chancay, que promete ser uma das maiores rotas de escoamento de produtos para a Ásia e um caminho para o nosso estado se aproximar do mercado asiático”, explica.

A Rota Quadrante Rondon visa conectar o Norte do Brasil aos portos do Peru, oferecendo ao Acre um corredor estratégico para o Oceano Pacífico. O projeto tem a finalidade de fortalecer o comércio e reduzir os custos de transporte de mercadorias para 11 estados brasileiros que fazem fronteira com países sul-americanos.

O Acre é diretamente beneficiado pela Quadrante Rondon, que proporciona uma rota para o Pacífico por meio dos portos do Peru. Com nove obras relacionadas à integração previstas no Novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), o estado se torna parte fundamental da iniciativa, envolvendo infraestrutura de transporte, de energia e digital.

Entre as principais obras que beneficiam o Acre incluídas na Quadrante Rondon estão a Ponte de Guajará-Mirim (RO) e a finalização do contorno de Brasileia, além da manutenção da BR-364.

Durante o encontro, representantes dos governos do Acre e de Ucayali assinaram a Carta Cruzeiro do Sul, um documento em que se registram avanços históricos na política de integração comercial entre os países. O documento visa implementar e apoiar agendas da política de integração, envolvendo eixos de logística e transporte terrestre; implantar voos entre as regiões; fortalecer o turismo; conceber a criação do comitê de integração; e determinar a realização da primeira reunião do comitê, no prazo de 30 dias.

“Vivemos próximos, são apenas 25 minutos de voo até Pucallpa, somando somente 210 quilômetros de rodovia, mas, apesar da pouca distância, vivemos muito distantes dos nossos vizinhos peruanos. Com a integração, as regiões vão usufruir dos benefícios que só o desenvolvimento é capaz de trazer. Fico muito feliz quando vejo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, engajada na causa, além do nosso governador Gladson, que tanto tem se empenhado na execução desse projeto. Eu saúdo o momento de unidade política, que vem garantido prosperidade ao nosso Acre”, disse o deputado estadual, Luiz Gonzaga.