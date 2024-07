Em menos de uma semana, Rio Branco registra novo recorde de baixa umidade do ar

O estado do Acre segue com níveis preocupantes de umidade relativa do ar, com percentuais mínimos na faixa de 20% a 30%, entretanto, o dado chamou especial atenção para o boletim publicado por Davi Friale nesta terça-feira (23).

Durante o período da tarde, os índices chegaram a cerca de 27%, por volta das 15h, o que pode causar diversos problemas de saúde. Este foi o menor registro já realizado, com o recorde anterior sendo de 31%, anotado na última quarta-feira (17).

O boletim alerta ainda que este não será o menor valor registrado e que a tendência é de queda, podendo chegar em percentuais que flutuam entre os 15% e 20%.

Friale ainda destaca que o local mais afetado deverá ser o Vale do Rio Acre, e que os dias mais críticos previstos são o próximo final de semana, nos dias 27 e 28 de julho. “Esta semana, no Acre, será com extrema baixa umidade do ar, cujos percentuais mínimos, à tarde, estarão oscilando entre 20 e 30%, caracterizando o estado de atenção para a saúde humana. No entanto, poderão ocorrer percentuais ainda menores, entre 15 e 20%, caracterizando o estado de alerta para a saúde, principalmente no vale do rio Acre e no próximo fim de semana”, diz Friale.