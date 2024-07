Em protesto, moradores ameaçam fechar BR-364 e cidades podem ficar isoladas via terrestre

Os moradores do km 57, da BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano estão organizando um protesto e visam fechar a estrada ainda nesta semana. Eles alegam que ainda não foram contemplados com energia elétrica e até agora não receberam nenhuma resposta da Energisa a respeito das reivindicações.

De acordo com dona Maria Silva, residente na localidade, o Incra já emitiu autorização para a instalação da energia, entretanto, desde o ano passado os moradores aguardam providências por parte da energisa.

“Colocaram energia no ramal do 60 e nós continuamos na escuridão. Muitos moradores daqui compraram geladeiras, freezer esperando esse benefício e até hoje nenhuma resposta. Vamos dar três dias de prazo para que a Energisa se manifeste, caso contrário, iremos fechar a BR-364”, salientou.

De acordo com os reclamantes, o ramal do 57 já está dando o acesso devido para que a empresa possa realizar o serviço.

Os moradores deixaram um telefone disponível caso alguém da empresa queira entrar em contato e repassar alguma explicação: 68 99900 2324.

O que diz a Energisa

O ContilNet entrou em contato com a Energia para obter um posicionamento sobre o assunto. A empresa informou que vai entrar em contato com os moradores e tomar as medidas cabíveis.