Empresa abre investigação sobre incêndio que destruiu ônibus e dá detalhes do ocorrido

Um veículo da empresa Trans Acreana, responsável por algumas linhas de viagens no estado, pegou fogo em Assis Brasil, enquanto seguia para a garagem na capital do estado, Rio Branco.

O fato ocorreu na BR-317, na quinta-feira (18), nas proximidades do quilômetro 26, e apesar do incidente, o motorista não se feriu. O modelo em questão é um Mercedes Benz/Marcopolo, 2015.

De acordo com a empresa, o ônibus estaria em condições operacionais, com inspeções obrigatórias em dia, contando inclusive com o Laudo de Inspeção Técnica (LIT) exigido para que os veículos pudessem operar.

De acordo com a Trans Acreana, o ônibus apresentou problemas elétricos, o que levou a um curto circuito no sistema de refrigeração, sendo substituído por um veículo reserva no município de Brasileia.

Apesar de já terem identificado o curto circuito, a razão do incêndio segue em investigação. Um novo ônibus será colocado para manter em funcionamento a rota que foi prejudicada pelo ocorrido.

A empresa reforça seu comprometimento com segurança dos passageiros e a qualidade do serviço prestado, se colocando à disposição para repassar as informações necessárias para que as investigações acerca do incidente avancem.