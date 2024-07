Empresário de 35 anos que parece adolescente revela “segredo da juventude”

Na entrevista, o homem contou que nunca bebeu qualquer bebida alcoólica na vida e segue uma dieta que consiste em frutas frescas, alimentos vegetais e peixes. “Atribuo o fato de não beber à minha aparência jovem. Realmente personificando o sentimento da juventude. Acho que ajudou”, declarou.

Brandon também tem o hábito rigoroso de proteger a pele do sol. Além do uso diário de protetor solar, ele usa moletons com capuz e cobre as mãos contra os raios solares.

Dieta rigorosa

As mudanças na alimentação começaram aos 15 anos, quando ele começou a inserir chá verde e mais alimentos de origem vegetal. Aos 19, ele cortou açúcares, grãos e carboidratos. Na dieta atual, o empresário preza por vegetais de origem orgânica e peixes com baixo teor de mercúrio. Ele conta que é pouco flexível com mudanças na alimentação, se restringindo a apenas pão e um pouco de azeite quando sai para jantar.

Ele também reforça que exercícios físicos são essenciais, mas nada muito pesado. “Exercícios demais podem causar estresse no corpo e podem envelhecer o corpo”, afirma. “Eu mantenho meus exercícios moderados e suaves – uma caminhada, ioga e algum treinamento de força.”

Para Brandon, não se trata de viver ou parecer jovem para sempre, mas de manter a saúde. “Sinto-me fisicamente e emocionalmente jovem. Acho que o corpo segue a mente”, completa.