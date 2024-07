Espaço da Indústria vai reunir mais de 70 expositores na Expoacre Juruá

O potencial industrial estará em destaque durante a Expoacre Juruá, que será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto no Estádio do Nauas, no município de Cruzeiro do Sul. Com mais de 70 expositores e 16 setores empresariais reunidos, o Espaço Indústria contará com uma vasta programação de negócios, cursos de qualificação e cadeias produtivas voltadas à sociobiodiversidade.

O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, afirmou que a expectativa é apresentar o potencial econômico, os desafios e as oportunidades de fomento do setor industrial na economia da região. “Nossa equipe trabalhou junto à coordenação da Expoacre Juruá para dar o tom da indústria juruaense, uma vitrine do empreendedorismo que, com o apoio do governo do Estado, vem gerando emprego e renda”.

Mesquita destacou que este ano o espaço está 60% maior que em 2023, um cenário que ele avalia ser propício para investimentos e prospecção de novos negócios: “A evolução da indústria regional é uma realidade. A integração entre o setor produtivo e o setor industrial tem sido um estímulo a mais para geração de riquezas”.

Para a coordenadora regional da Federação das Indústrias do Estado do Acre no Juruá, Janaina Verbena Gonçalves, o aumento no número de expositores reflete o trabalho que vem sendo feito em todos os municípios da região. “A cada ano aumenta a confiança do empresário nos negócios que são feitos durante a Expoacre Juruá. Isso é bom para o expositor e para a sociedade que tem oportunidade de conhecer inovações”, disse.

O diretor de Indústria, Albert Azenha, informou que, além dos setores da construção civil, movelaria, indústria naval, cafés, panificação, malharias, proteína animal, gráfico, alimentos, o espaço contará com expositores de cerâmica, cosméticos, sorvetes, imobiliário e polpas de frutas regionais. O coordenador da Seict em Cruzeiro do Sul, Alcy Costa, lembrou a parceria feita com o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen) nos serviços de estruturação do espaço.

Uma vasta programação movimentará o Espaço Indústria. Em parceria com o Instituto de Defesa Animal e Florestal (Idaf), será ministrada a palestra sobre o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-PO). Também será apresentado ao setor o Programa Qualifica Mais, com plataforma de cursos profissionalizantes nas modalidades EaD e presencial.

A Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) vai aproveitar o espaço para apresentar serviços e produtos que são oferecidos pela instituição à população. Produtores rurais, comunidades e acadêmicos estarão se capacitando em cursos voltados para sementes florestais e cacau nativo, além de gestão de negócios.

“Todo o trabalho com bioeconomia e biotecnologia está presente no Juruá. A ideia é trazer essas cooperativas para mostrar o que o governo fomenta para essas comunidades, ajudar a impulsionar os produtos no mercado”, disse Ilçara Souza, presidente da Funtac.

Campeonato de Games – O Espaço Indústria também contará com toda a adrenalina e emoção dos jogos E-sports, com uma edição especial do Campeonato de Games.