EXCLUSIVO! Governador Gladson Cameli está solteiro: “Livre, leve e solto”

O governador do Acre, Gladson Cameli, tem chamado a atenção da web recentemente por sua boa forma e vaidade aos 46 anos, rendendo-lhe elogios e arrancando suspiros de seus seguidores nas redes sociais.

Outro fato que não passou despercebido foi a ausência de sua namorada, a engenheira civil Hanna Salim, em suas redes sociais, onde era presença constante, e também em grandes eventos. O casal não foi mais visto junto em eventos públicos nem íntimos, seguindo rotinas diferentes.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, investigou os rumores sobre o fim do relacionamento e confirmou: Gladson Cameli está solteiro novamente. Amigos próximos revelaram que o relacionamento de cerca de 10 meses com Hanna Salim chegou ao fim.

Informações exclusivas repassadas à coluna por Douglas Richer, do site ContilNet, reforçam a nova fase do governador. “Ele anda livre, leve e solto, sem ninguém acompanhando ele”, revelou uma fonte próxima.