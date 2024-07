Exclusivo: Rico Melquiades é flagrado com ex em aeroporto e se explica

Há poucos dias de anunciar o fim do namoro com Matheus Freire pela quarta vez, Rico Melquiades foi flagrado ao lado do influenciador no aeroporto do Chile nesta sexta-feira (26/7). Leitores da coluna Fábia Oliveira fotografaram os dois juntinhos na área de embarque para retornar ao Brasil.

Nas fotos, é possível ver Rico e Matheus conversando. Ambos estão com malas, que estão embaladas iguais, na cor verde.

Procurado pela coluna Fábia Oliveira, Rico Melquiades disse que encontrou com Matheus Freire no aeroporto por coincidência. “Não voltamos, nem ficamos juntos no Chile”, afirmou ele. “Eu não sabia que ele estava no Chile. Acho que a gente chegou no mesmo dia. Eu soube que ele estava no Chile pelos seguidores”, completou.

Questionado sobre como está a relação entre eles depois do término do namoro, Rico disparou: “Somos amigos, nada contra. Nos falamos normal, afinal nos amamos. Mas cada um no seu lugar”, falou.

Apesar de ter negado, leitores desta coluna garantem que os dois estavam juntinhos sim no aeroporto e que o encontro estava bem longe de ser apenas uma “coincidência”.

Fim do namoro de Rico Melquiades e Matheus Freire

Em meados de julho, Rico Melquiades usou as redes sociais para anunciar que seu relacionamento com Matheus Freire chegou ao fim mais uma vez. O influenciador contou que a relação terminou há mais de 20 dias, mas que decidiu confirmar o rompimento apenas neste fim de semana.

“Como sou uma pessoa pública, devo uma satisfação a vocês. Estou solteiro há mais de 20 dias. Não estou chorando como das últimas vezes. O que eu tinha para chorar, já chorei. Nas últimas semanas, estava gravando bem menos, porque estava muito triste, muito mal”, disse.

Ele continuou: “Quando entro em um relacionamento, entro de cabeça. Não sou como blogueiros que acabam o relacionamento em um dia e depois, no outro dia já está, feliz, viajando com amigos. Vivo o luto (do fim) do relacionamento. Tem 20 dias e, hoje, estou um pouco melhor. A cada dia, a gente vai ficando melhor. Cada um vai seguir a sua vida”, disparou.

Rico Melquiades e Matheus Freire estavam juntos desde o início de 2022. Desde então, o casal já passou por outros três rompimentos. A última vez foi em fevereiro deste ano. Eles voltaram logo depois.