Expoacre Juruá 2024 deve movimentar mais de R$ 40 milhões na economia, diz Governo

A segunda maior feira de negócios do Acre, a Expoacre Juruá, deve bater novo recorde de recursos movimentados. Segundo a Agência de Notícias do Acre nesta terça (16), o evento será responsável por movimentar mais de R$ 40 milhões, mais do que qualquer marca anterior.

“Na edição da feira, em 2022, atingimos a marca de aproximadamente R$ 12 milhões; em 2023 conseguimos quase dobrar para 22 milhões, e a expectativa é que agora a gente supere a casa dos R$40 milhões em faturamento, apenas de forma direta”, disse João Casas, coordenador institucional da Expoacre Juruá 2024, para a Agência.

Expoacre Juruá 2024

Com cerca de 400 expositores e uma vasta diversidade na programação, que terá 4 shows nacionais, rodeio, cavalgada e outras atividades de entretenimento, a feira deve atrair uma média diária de 30 mil pessoas.

Além disso, Jairo Negreiros, destacou que a organização está empenhada em realizar um evento que gere emprego e renda, tanto que ele não consegue mensurar o faturamento indireto – relacionado à ocupação da rede hoteleira, bares, restaurantes, agências de viagens, postos de combustíveis, supermercados, táxis e mototaxistas.

A Expoacre Juruá será realizada pelo governo do Estado e parceiros. O evento ocorre entre 31 de julho e 4 de agosto, em Cruzeiro do Sul.