Expoacre Juruá terá noite com 11 lutas para o encerramento da feira; saiba mais

O evento voltado ao mundo do agronegócio, Expoacre Juruá 2024, que ocorrerá em Cruzeiro do Sul, entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, contará com 11 lutas de estilos diferentes, tanto com homens como mulheres.

Os embates serão concentrados na última noite de festa, a partir das 19h30, como encerramento da Expoacre. A entrada será beneficente, com dois quilos de alimento como ingresso.

Serão seis lutas de MMA, quatro de boxe e um de kickboxing, além disso uma disputa infanto-juvenil entre indígenas Huni Kuin.

“Será um evento de alto nível. Tem atletas com experiência internacional, como o Marcos Silva, que já lutou no Egito e Holanda. O Victor Romero já lutou no Peru, França, Espanha e Rússia”, disse o organizador dos embates, Márcio Moraes, ao ac24horas.