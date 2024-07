Fábio Rueda permanece à frente de secretaria após desembargador negar ação do PCdoB

A decisão, que havia sido suspensa e foi recriada pelo governo do Acre para transformar em secretaria a Representação do Governo do Acre em Brasília, foi mantida pelo desembargador Raimundo Nonato Maia, do Tribunal de Justiça do Acre. A ação do PCdoB foi despachada nesta quinta-feira (18).

O desembargador indeferiu o pedido do partido do Acre que ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade requerendo a suspensão da eficácia da Lei Ordinária Estadual nº 4.351, de 09 de maio de 2024.

SAIBA MAIS: Nomeação de Rueda se dá em razão da futura federação do PP com o União Brasil, diz Gladson

Ao contrário do que especulações afirmavam, que a nomeação de Rueda seria exclusiva para sacramentar a chapa Bocalom/Alysson, o governador disse que a escolha do deputado é em razão da futura federalização da União Brasil e do Progressistas, que deverá acontecer nos próximos meses.

VEJA MAIS: MPAC pede fim de ação do PCdoB que tentava barrar criação de secretaria chefiada por Rueda

A federação é a união de dois ou mais partidos, que atuam em conjunto pelo mínimo de quatro anos. Os partidos federados mantêm a sua identidade e a distribuição separada do fundo partidário.