Falsa biomédica está em estado de choque e com crises de choro, diz defesa

Presa por aplicar preenchimento de glúteos com a substância chamada PMMA (polimetilmetacrilato) na influencer Aline Ferreira, 33 anos, Grazielly da Silva Barbosa divide a cela com outras detentas, na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Goiânia, em “estado de choque”. Ao Correio, o advogado Thiago Huáscar Santana, que representa a defesa dela, afirmou que a cliente está com crises de choro.

Grasielly foi presa pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) na quarta-feira (3/7) na própria clínica onde era proprietária, na capital goiana. A prisão veio logo após a morte da influencer. Ela passou pelo procedimento em 23 de junho, sofreu complicações, chegou a ficar internada e faleceu na terça-feira (2/7). Policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon) estiveram na clínica e constataram inúmeras irregularidades: o espaço não tinha alvará de funcionamento e Grasielly não tinha nenhuma formação superior na área da saúde. Ao ser questionada, disse que cursou três períodos de medicina em uma faculdade do Paraguai e trancou o curso há três anos. Segundo ela, a formação se deu após fazer cursos “livres”, mas não apresentou diplomas ou certificados dessas especializações. Grasielly responde por três crimes: exercício ilegal da profissão, execução de serviço de alta periculosidade e indução do consumidor ao erro. Segundo a delegada Débora Melo, um novo inquérito será aberto para apurar o delito de lesão corporal seguida de morte. Nesta quinta-feira (5/7), ela teve a prisão flagrante convertida em preventiva pela Justiça durante audiência de custódia. O advogado dela disse que a cliente tem tido crises constantes de choro na cadeia. “Ela está em estado de choque e aos prantos, até porque conhecia a Aline e as duas tinham um vínculo pelo menos desde 2021”, frisou. “Fomos constituídos após a custódia. Hoje estive com ela, peguei a procuração, pedi a habilitação no processo, que corre em segredo de Justiça, e vamos ver qual será o direcionamento da defesa a partir de agora”, observou o advogado. Por fim, Thiago Huáscar frisou que a defesa se solidariza com a família da senhora Aline e com a fatalidade que aconteceu. “(Grasielly) jamais quis qualquer resultado desta natureza e estamos à disposição das autoridades para todos e quaisquer esclarecimentos.”