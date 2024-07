A falsa pediatra Claudia Soares Alves, 42 anos, suspeita de sequestrar uma recém-nascida no Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (HU-UFU), na noite desta terça-feira (23/7), tinha fraldas, banheira de bebê e até piscina infantil dentro do carro quando foi presa. As informações são do G1.

Fotos divulgadas pela Polícia Civil de Goiás (foto em destaque) mostram alguns dos itens no porta-malas do veículo.