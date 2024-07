Família de mulher que teve 60% do corpo queimado após explosão no Mercado do Bosque pede ajuda

A mulher vítima de queimaduras graves, durante principio de incêndio que ocorreu no Mercado do Bosque, no domingo (21), pede ajuda para arcar com despesas médias.

Darliane França, de 36 anos, se encontra internada um uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Pronto Socorro de Rio Branco, com queimaduras de 2° e 3° grau em mais da metade do corpo.

“Estou aqui para pedir ajuda a vocês com qualquer quantia para ajudar Darliane, que se encontra na UTI em estado grave, com queimaduras de 2° e 3º grau em 60% do corpo, devido ao acidente que sofreu no trabalho. Agradeço muito a ajuda de todos, obrigado e Deus os abençoe”, disse João Ricardo, marido da vítima.

Para aqueles que tiverem interesse em ajudar a vítima e sua família, as doações podem ser feitas através da chave PIX: 68 99228-1152, em nome de João Ricardo Bezerra de Freitas.