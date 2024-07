Fazendeiro é assaltado, feito refém e tem caminhonete roubada no Acre

Feliciano Abraão Neto é fazendeiro em Plácido de Castro, onde fica sua fazenda, no Km 66 da estrada do município. Ele teve sua propriedade roubada na quarta-feira (17), quando foi feito refém por um grupo de criminosos.

O homem recebeu ajuda de um familiar que notou a movimentação incomum na propriedade e acionou a Polícia Civil. Já durante a madrugada do dia 18 os policiais civis encontraram a caminhonete de Neto, próximo a Cidade do Povo, já na capital do estado.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) conseguiu localizar a vítima em uma casa na região do Calafate, no bairro Laélia Alcântara. Dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de Senador Guiomard. As informações são do site Notícias da Hora.