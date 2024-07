Fernanda dá detalhes de esculacho na produção do BBB24: “Fazem nada”

Fernanda Bande revelou bastidores do BBB 24 em uma entrevista ao canal de Valentina Bandeira no YouTube. A ex-BBB desabafou sobre os muitos xingamentos que dirigiu à produção do programa e contou sobre um episódio em que deu um esculacho na equipe depois de se irritar durante uma festa.

Na ocasião, Fernanda contou que ficou furiosa ao perceber que a produção não havia incluído uma plaquinha decorativa com o nome de sua cidade natal, Niterói, na festa que contou com Ivete Sangalo como a atração. Em contrapartida, São Gonçalo, cidade de outra participante, estava representada.

“Se tem São Gonçalo, tinha que ter Niterói. Cadê Niterói? Eu pegava o microfone e falava: ‘Car*lh, vocês não fazem nada direito”, revelou Fernanda durante o papo com a atriz.

Apesar da situação, Fernanda Bande conseguiu fazer Ivete Sangalo mandar um beijo para Niterói naquela noite. “O objetivo era que o momento aparecesse ao vivo na TV Globo”, explicou ela.

A confeiteira contou, ainda, que acreditou que xingar pessoas do programa não seria motivo de expulsão, mas a história não era bem assim.

“Meu pensamento lá dentro era de que se eu não batesse em ninguém, ninguém iria me botar para fora. Não vi na regra que dar alguns esculachos ou xingar alguém seria motivo de expulsão”, disse ela.

Fernanda enfatizou que não estava disposta a se calar durante o reality. “Eu não vou me calar, porque eu não estou aqui fingindo que eu vou curtir um pós ex-BBB, não! Eu queria o dinheiro”, declarou, mostrando que seu objetivo principal era o prêmio final.