Filha de vereador, de 17 anos, bate carro do pai contra árvore e morre

No sábado (20), na madrugada, Mariane Branquinho, filha do vereador Simão Vieira Mota (UB-GO), perdeu a vida em um acidente de carro na cidade de Santa Helena, Goiás. A jovem, de 17 anos, dirigia o veículo do pai quando bateu contra uma árvore no centro do município.

Segundo informações da Polícia Militar, o impacto foi tão violento que a frente do carro ficou completamente destruída.

Mariane estava acompanhada de uma amiga de 21 anos, que sofreu ferimentos e foi internada em um hospital local. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da jovem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas, mas a adolescente faleceu no local. A causa do acidente foi atribuída à alta velocidade com que ela dirigia, o que levou à perda de controle do veículo.

O vereador Simão Mota expressou seu luto nas redes sociais, descrevendo a dor pela perda da filha.

“Minha filha, como a gente se dava bem, como você sempre encantava todos ao seu redor. Uma parte da minha vida se foi, que Deus possa me dar força nesse momento”, publicou o vereador.

Sepultamento

O corpo de Mariane foi sepultado no domingo (21) em Santa Helena. O carro envolvido no acidente foi guinchado após o ocorrido.

A Polícia Militar está investigando o acidente para entender todas as circunstâncias que levaram à colisão fatal.