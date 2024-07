Nesta sexta-feira (12), o filho da Deputada Ronsangela Donadon, Antônio Donadon, de 21 anos, morreu vítima de uma parada cardíaca.

O acontecimento ocorreu inesperadamente, deixando familiares e amigos em profundo luto.

Antônio estava em casa quando foi acometido pela parada cardíaca. Apesar dos esforços dos socorristas e de ser levado rapidamente ao hospital, ele não resistiu.

No último sábado, Antônio havia se casado com Jeniffer Labajos, filha do Jornalista e Advogado Esteban Vera Labajos.