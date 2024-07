Filho de Joe Biden processa emissora por exibir fotos dele nu

Filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden processou a emissora Fox News por publicar fotos e vídeos dele nu em uma série.

O enredo do programa The Trial of Hunter Biden (O julgamento de Hunter Biden, na tradução para o português) é uma versão fictícia de um julgamento criminal dele, por acusações de lobby estrangeiro ilegal e suborno.

Hunter alega que a série usou imagens reais de Hunter nu e em atos sexuais. A emissora teria conseguido o conteúdo após Biden deixar um laptop em uma loja de reparo de computadores.

De acordo com filho do presidente dos EUA, a empresa violou a lei de pornografia de vingança do estado de Nova York, em vigor desde 2019, que torna ilegal publicar imagens íntimas de uma pessoa sem o consentimento.

“A Fox publicou e disseminou essas imagens íntimas para sua vasta audiência de milhões de pessoas como parte de um programa de entretenimento com o objetivo de humilhar, assediar, irritar e alarmar o Sr. Biden e manchar sua reputação”, afirma o processo, conforme o The New York Times.

Um porta-voz da Fox News disse, na última segunda-feira (2/7), ao jornal norte-americano, que o processo de Biden foi “totalmente motivado por questões políticas” e “desprovido de mérito”.

“Hunter Biden é uma figura pública que foi objeto de múltiplas investigações e agora é um criminoso condenado. De acordo com a Primeira Emenda, a Fox News cobriu com precisão os eventos noticiáveis criados pelo próprio Sr. Biden, e esperamos reivindicar nossos direitos no tribunal.”

A série foi ao ar na Fox Nation, mas foi retirada por conta de ameaças de processos por parte de Biden. “A principal queixa decorre de um programa de streaming de 2022 sobre o qual o Sr. Biden não reclamou até enviar uma carta no final de abril de 2024”, completou o porta-voz.