Flamengo x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Desfalcado de Bruno Henrique, com uma lesão no tornozelo direito, e ainda sem Cebolinha, que se recupera de uma lesão no quadril, Tite vai precisar mexer na equipe. E o escolhido para fazer a ponta esquerda no último treino foi Matheus Gonçalves, jovem de 18 anos. Gabigol volta a ser relacionado depois de três jogos, mas ficará como opção no banco de reservas.