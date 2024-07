A brasileira precisou de atendimento médico por um machucado no supercílio, mas, apesar do olho roxo e um pequeno corte, ela aparentou estar bem e seguirá na competição com um curativo na sobrancelha (confira o machucado abaixo).

Na sequência, Flávia Saraiva se apresentou com tranquilidade, completou a série sem erros e recebeu nota de 13.666. No elemento em que sofreu queda no aquecimento, o pak salto, Flavia concretizou a execução com tranquilidade durante a apresentação.