Frostpunk 2: veja data de lançamento, gameplay, trailer e requisitos

Frostpunk 2 é ambientado no século XIX, 30 anos após as erupções do Krakatoa e do Monte Tambora, que levaram ao escurecimento do sol e a consequente devastação da Terra no primeiro game. Nesse cenário inóspito e congelado, você assume o papel de líder da metrópole de Nova Londres, construída em torno de um gerador a vapor e faminta por recursos.