Gladson divulga projeto do Viaduto da Corrente, avaliado em R$ 65 milhões; veja como vai ficar

O governador Gladson Cameli divulgou nesta segunda-feira (15) o vídeo do projeto do Viaduto da Corrente, uma das obras mais esperadas na região do Segundo Distrito de Rio Branco. A expectativa é de que as obras devam começar em 2025, com a abertura da licitação.

Orçada em R$ 65 milhões, a obra já tem R$ 25 milhões garantidos para a primeira etapa do projeto, resultado de uma emenda do senador Marcio Bittar (União Brasil).

“O objetivo é que, em breve, o governo coloque em prática esse projeto, que tem emenda de R$ 25 milhões destinada pelo senador Marcio Bittar, para desafogar o trânsito na região e dar mais segurança aos condutores. O projeto prevê a construção de um viaduto elevado ali na Rotatória da Corrente, no sentido Via Chico Mendes/Rodovia AC-040, bem na entrada da capital”, disse Gladson.

O Deracre destacou que o futuro viaduto se consolidará como um marco na mobilidade urbana da capital acreana. Localizada na interseção das rodovias BR-364 e AC-40, a passagem de nível eliminará a necessidade de uma rotatória, responsável por grandes congestionamentos ao longo das pistas em horários de pico, assegurando melhoria na fluidez do trânsito em uma região com alto tráfego de veículos leves e pesados.

O viaduto também contará com vias de acessos laterais e outras medidas, como a ampliação da ciclovia da Via Chico Mendes, na rodovia AC-40.

Veja o vídeo do projeto: