Gladson quer nomear viaduto da Av. Ceará de Romildo Magalhães, ex-governador falecido

O governador Gladson Cameli pretende homenagear o ex-governador Romildo Magalhães, falecido na última semana, dando o nome dele ao Complexo Viário da Avenida Ceará, em Rio Branco, previsto para ser inaugurado em 2025.

A declaração foi dada a jornalistas pelo governador nesta quarta-feira (24), durante a agenda do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

A vontade de Gladson depende dos planos do prefeito Tião Bocalom, que já estaria planejando um outra homenagem ao ex-governador. “Se ele não fizer, eu vou colocar”, disse.

A obra

O Complexo Viário é fruto do convênio entre o governo do Acre, por intermédio da Seop, e o governo federal, por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) – vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Os investimentos são provenientes de emenda parlamentar do então deputado federal e atual senador Alan Rick, no montante de mais de R$ 17 milhões, e contrapartida do Estado, no valor superior a R$ 4 milhões, totalizando aproximadamente R$ 22 milhões.