Gojira entusiasma web com apresentação emblemática nas Olimpíadas

As Olímpiadas de Paris 2024 tiveram uma abertura digna do tamanho da competição esportiva. Após apresentação de Lady Gaga cantando em francês, a banda de metal francesa Gojira entusiasmou os espectadores — incluindo os internautas. Distribuídos em um prédio, às margens do Rio Sena, na capital francesa, o grupo “explodiu” a internet.

Durante a apresentação, o nome Gojira alçou os Trending Topics do X, antigo Twitter, e foi ovacionada pelos usuários. A apresentação ainda recebeu a participação de uma cantora de ópera e uma sequência de pirotecnia que completou o encantamento dos telespectadores.

Os elogios vieram em diversos idiomas diferentes. “Cara, eu estou arrepiado. Eu sempre disse que se eles não são os maiores da geração, são top 3 fácil… e hoje eles se consolidaram com esse feito histórico de tocar numa abertura de Olimpíadas. Os caras entraram para a eternidade”, escreveu um usuário.

“Meu Deus, que maravilhas as guitarras da Gojira em Paris”, disse mais um. “Urge a necessidade de um show inteiro do Gojira comentado por Galvão Bueno“, pontuou mais um. “Gojira levando o metal para a abertura dos Jogos Olímpicos. Impressionante”, comemorou outro.

Lady Gaga abre Olimpíadas de Paris cantando em francês

A cantora Lady Gaga abriu a cerimônia de abertura da Olimpíadas de Paris 2024, nesta sexta-feira (26/7). Em uma apresentação com penas rosas, na escadaria do Grand Ballet, às margens do Rio Sena, a artista emocionou o público ao cantar o clássico francês Mon Truc en Plumes (Minha coisa de penas, em tradução literal para português), da francesa Zizi Jeanmaire.