Governador Gladson Cameli visita obras de infraestrutura e pavimentação em Xapuri

Em agenda no município de Xapuri, o governador do Acre, Gladson Cameli, acompanhou de perto importantes obras desenvolvidas pelo seu governo do Estado, na tarde desta segunda-feira, 8.

Iniciando pela Estrada da Variante, uma das obras estratégicas de seu mandato, a qual firmou um compromisso com a comunidade para sua execução. Com a pavimentação, a estrada oferece melhor mobilidade para os moradores, ao contemplar o asfaltamento de 17,5 quilômetros da Rodovia AC-380, do entroncamento até a BR-317, com um investimento de R$ 24 milhões, fruto de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

As obras da Variante carregam uma importância econômica para a região e sua população, com um asfaltamento adequado que proporciona fácil acesso de produtores rurais à cidade. Ao mesmo tempo em que possibilita caminhos para o escoamento eficiente da produção agrícola e pecuária.

Quem exemplifica o valor desse empenho governamental é a moradora da região da Estrada da Variante, Maria Juscélia da Silva, produtora rural de Xapuri. Ela agradece diretamente ao governador Cameli: “Conheço de perto a realidade e a necessidade que temos pela realização dessa obra. Esse é um sonho meu e da minha comunidade, queremos percorrer muito essa linda estrada que está sendo construída”.

Conectando milhares

Com estimativa de entrega para dezembro deste ano, as obras da ponte da Sibéria também foram fiscalizadas de perto pelo chefe de Estado. O investimento objetiva unir de maneira terrestre o centro de Xapuri ao bairro Sibéria, possibilitando maior mobilidade para cerca de 20 mil moradores da região.

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) aponta que cerca de 40 trabalhadores estão empenhados diariamente na estruturação da ponte, com o preparo de peças metálicas de escoramento e armando as ferragens para a construção das lajes.

O projeto tem um orçamento superior a R$ 40 milhões, dos quais mais de R$ 15 milhões são provenientes de recursos próprios do governo estadual, enquanto R$ 25 milhões são fruto de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

Sula Ximenes, presidente do Deracre, encara as obras como essenciais para os moradores: “Essas obras pontuam o compromisso da esfera de governo com a sua população, gerando trabalho e renda ao mesmo tempo em que possibilita melhor mobilidade para milhares de pessoas”.

Construindo o futuro

Além da instalação das importantes vias terrestres, o governador do Acre visitou o terreno das futuras instalações do Quartel da Polícia Militar de Xapuri e do Hospital-Geral de Xapuri. Na Rodovia AC-485, em frente ao Aeródromo de Xapuri, estão os terrenos que serão o lar desses valorosos investimentos para os xapurienses.

Com o governo do Acre olhando para o futuro e construindo novos instrumentos de fortalecimento, Cameli aponta: “Queremos engrandecer nossos municípios. Seja com segurança, saúde ou educação. Não quero me satisfazer com o básico, busco ir além para melhor empoderar nossos municípios. De uma ponta a outra, eu destaco o meu compromisso em levar dignidade e orgulho de ser acreano”.

Acompanhando os passos do governador durante a visita aos novos terrenos, Ítalo Lopes, titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), aponta uma recente diretriz do Estado quanto às obras em Xapuri: “Tendo em vista os danos causados pelas grandes cheias, estamos buscando colocar todos os novos instrumentos estaduais na parte alta da cidade, para garantir maior estabilidade para todos”.

A visita governamental a Xapuri reforça o compromisso com o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população local. As obras de infraestrutura e pavimentação, assim como os futuros projetos de segurança e saúde, demonstram um olhar atento às necessidades da região e uma visão de futuro voltada para o progresso sustentável.

A dedicação e os investimentos realizados refletem uma gestão comprometida em transformar a realidade dos moradores, promovendo mobilidade, acessibilidade e oportunidades. Com isso, Xapuri se prepara para um futuro mais próspero, onde o crescimento econômico e social caminham lado a lado com a preservação e valorização da identidade acreana.