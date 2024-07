Governo Lula quer construir novos portos em dois municípios do Acre; saiba quais

Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deram inicio ao reconhecimento de campo, que poderá incluir os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves no projeto de construção das Instalações Públicas de Pequeno Porte (IP4).

Em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), a visita técnica visa possibilitar a infraestrutura portuária dos municípios, que deverá melhorar o acesso aos modais aquaviários.

“O propósito da visita foi avaliar as condições geográficas, hidrológicas e logísticas das áreas indicadas para a construção dos portos, considerando aspectos como potencial de navegação, acessibilidade terrestre e impactos ambientais. Tais informações são essenciais para elaborar projetos robustos que atendam às necessidades de desenvolvimento econômico e social das comunidades locais, além de integrar essas regiões aos principais corredores de transporte aquaviário da Amazônia”, explicou o Dnit.

Quando finalizada, a IP4 de Cruzeiro do Sul será localizada no ponto mais oeste do Brasil e próxima do Oceano Pacífico.