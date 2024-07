Grávida de 9 meses flagra o marido com a amante em praia e viraliza

Uma mulher, identificada como Kelly Smith, viralizou ao flagrar o momento exato em que o marido a estava traindo — na ocasião, Kelly estava grávida de nove meses. O vídeo, publicado originalmente no TikTok, mostra o companheiro ao lado de uma outra mulher em uma praia nos Estados Unidos.

Perto do oceano, o homem e a amante podem ser vistos deitados em toalhas de praia, aproveitando o sol. Kelly, então, se aproxima e pergunta. “Quem diabos é essa? Sou a esposa grávida dele de nove meses! Quem diabos é você? O bebê dele está bem aqui e deve nascer em duas semanas”, questionou a gestante, enquanto o marido se levantava.

Apesar do flagra, o casal parece agir de maneira tranquila, e a amante, que não teve o nome revelado, aparece até sorrindo no vídeo. Pelas imagens, também é possível ver que o marido infiel levou o cachorro deles para a praia também.

O primeiro vídeo do flagrante (assista aqui) chegou a ter mais de 13 milhões de visualizações, mas foi apagado. Na legenda, Kelly escreveu: “Ele levou meu cachorro com ele também”.

Nas imagens, é possível ouvir um diálogo entre os três. “Nós nos divorciamos”, fala, pela primeira vez, o marido de Kelly. Ela, por sua vez, reponde: “O que você está falando!?”.

A acompanhante do rapaz reforça a “justificativa” do homem: “Ele estava me dizendo que estava se divorciando”, alega. Inconformada, Kelly volta a filmar o marido e diz que ele é nojento.

Ao saírem do local, o marido de Kelly e a amante ainda são advertidos por um banhista: “Levem seu lixo!”. A gestante não perde a oportunidade e acrescenta: “Eles próprios são lixo”, gritou. “Quinze anos juntos! Quinze malditos anos!”, complementou Kelly, enfurecida.

Kelly contou que a cena ocorreu em abril de 2023 e, desde então, corre o processo de divórcio do casal. No TikTok, a mulher informou que os advogados do — agora ex — marido conseguiram derrubar dois dos três vídeos postados por ela. De acordo com ela, o ex ainda não paga pensão e nem vê as duas filhas do casal.