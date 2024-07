Gretchen diz que tem mais libido hoje do que aos 20 anos e explica

A artista ainda ressaltou que, apesar de algumas dores no corpo, ela se cuida com exercícios físicos. “Uma dor no joelho, na lombar, às vezes. Fazer exercícios físicos depois de uma certa idade é necessário para envelhecer bem. Fortalecendo os músculos inferiores, você vai ter saúde para o resto da vida. Então, treinar, atualmente, não é por vaidade, é necessidade. Busco comer bem, dormir 8 horas por dia, treinar todos os dias”, completou.