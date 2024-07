Guerra Santa: pastor e padre se enfrentam em disputa por prefeitura no interior do Acre

Xapuri, terra de Chico Mendes, se prepara para testemunhar pela primeira vez uma guerra santa na disputa pela Prefeitura do município. De um lado, padre Antônio Menezes, do PSB, candidato a vice-prefeito na chapa do Professor Erivelton, do PT. Os dois fazem parte da coligação dos partidos de esquerda e centro no município.

Do outro, a chapa anunciada durante convenção nesta semana, a encabeçada pelo ex-deputado estadual Antônio Pedro, do União Brasil. Ele terá como companheiro na disputa, como vice-prefeito o pastor Marcondes. A chapa tem ainda o Republicanos e o Partido Liberal.

O pastor terá no palanque como aliados os senadores Alan Rick e Marcio Bittar, além dos deputados federais Roberto Duarte, Coronel Ulysses, Eduardo Veloso, Meire Serafim e Antônia Lúcia Câmara.

Já o padre, concorrerá na chapa escolhida pelo atual prefeito de Xapuri, Bira Vasconcellos – eleito por três vezes -, como sucessores na Prefeitura. O páreo será duro com ambos os vices abençoando as candidaturas com a bíblia nas mãos.

Em breve …

Também poderemos ver uma guerra santa a nível estadual nas eleições de 2026. A atual vice-governadora Mailza Assis (Progressistas) e o senador Alan Rick (União Brasil) são possíveis candidatos ao Governo e têm ligação direta com as igrejas evangélicas.

Um terceiro nome

A disputa ainda terá o candidato abençoado pelo governador Gladson Cameli: o advogado Maxsuel Maia, do Progressistas. Além disso, ele é o nome que disputa o cargo com as bênçãos do deputado Manoel Moraes, que tem Xapuri como seu maior reduto. Maxsuel não terá o púlpito de uma igreja, mas terá o produtor rural Vânio Miranda, do PSDB, que foi definido como o pré-candidato a vice-prefeito na chapa.

Reeleger os cabeças

Falando em Progressistas, o partido do governador Gladson será o líder em disputas majoritárias pelas prefeituras do Acre. Estará em praticamente todas e com chances reais de eleger os candidatos.

A prioridade do partido é conseguir reeleger os prefeitos eleitos. São eles:

Olavinho Boaideiro, Acrelândia

Jerry Correia, Assis Brasil

Manoel Maia, Capixaba

Zequinha Lima, Cruzeiro do Sul

Camilo Silva, Plácido de Castro

Cesar Andrade, Porto Walter

Toscano, Manoel Urbano

Rosana Gomes, Senador Guiomard

Mesmo não sendo mais membro do PP, o partido também tem como prioridade reeleger Tião Bocalom em Rio Branco.

Maior fatia

O Progressistas deve ser ainda o partido que deverá pegar a maior fatia do bolo do Fundo Eleitoral em 2024, o que irá facilitar aos candidatos progressistas na disputa pelas prefeituras. Mais dinheiro significa maior estrutura de campanha.

Canteiro de obras

A pesquisa Real Big Data divulgada nesta terça-feira (30) revelou que o prefeito Tião Bocalom subiu nas intenções de votos e empatou tecnicamente com o candidato do MDB, Marcus Alexandre.

Um dos fatores que certamente ajudou Bocalom a ganhar pontos nas últimas semanas foi o avanço das obras realizadas pela Prefeitura de Rio Branco, entre elas, o elevado da Avenida Ceará. A cabeça por trás disso é o secretário Cid Ferreira, que conseguiu transformar a capital em um canteiro de obras. E não são projetos pequenos. São obras gigantescas e como uma estrutura jamais vista na capital. E isso não passa despercebido pelo eleitor.

Tem tudo para isso

Joabe Lira, ex-secretário de Cuidados com a Cidade tem tudo para ser um dos vereadores mais bem votados nas eleições deste ano. Ele faz parte da chapa acirrada do União Brasil, que tem nada mais nada menos que quatro vereadores disputando a reeleição pelo partido. Mesmo assim, o ex-secretário deve desbancar os parlamentares e conseguir uma cadeira com folga.