Guia das Olimpíadas de Paris 2024: tudo o que você precisa saber antes do início dos jogos

Faltam poucos dias para as Olimpíadas de Paris 2024 e os brasileiros estão ansiosos para torcer pelos atletas que representam a seleção em diversas modalidades.

A ocasião também atrai o interesse de quem aprecia esportes clássicos dos jogos olímpicos, como ginástica, atletismo e saltos. Além de outros que são mais populares como futebol, vôlei e basquete.

A capital francesa será a sede do evento, que já promete uma edição histórica por contar com uma abertura diferente de todas as outras realizadas até então e com novas modalidades que marcam a necessidade de modernização e diversidade dentro do esporte.

A previsão do Comitê Olímpico Internacional (COI) é que 1,5 bilhão de pessoas acompanhem os jogos olímpicos em todo o mundo. São esperadas 326 mil pessoas para acompanhar a cerimônia, que celebrará a história e a cultura da França.

Quando começa?

As Olimpíadas de Paris terão início em 26 de julho às 19h30 (horário local, 14h30 no horário de Brasília). A cerimônia de abertura deve durar 3h30, com encerramento previsto para às 23h (horário local, 18h em Brasília).

Por outro lado, algumas modalidades começam suas disputas antes da cerimônia de abertura. Os torneios de futebol e rugby sevens terão jogos a partir de 24 de julho. Em 25 de julho, começam as competições de handebol e tiro com arco.

O evento contará com a participação de 10.500 atletas. Pela primeira vez na história, o número de atletas mulheres será igual ao de atletas homens: 5.250 de cada gênero.

Quando termina?

Ao todo, serão 19 dias de evento, com encerramento marcado para 11 de agosto, no Stade de France, em Saint-Denis.

Abertura em estilo inédito

Pela primeira vez na história, a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos não será realizada em um estádio. Em 26 de julho, sexta-feira, milhares de atletas desfilarão em barcos pelo Sena, o rio que corta Paris, diante de centenas de milhares de espectadores.

Cada delegação nacional terá seu próprio barco, portanto, serão 140 barcos no total. Os 10.500 atletas vão partir da Pont d’Austerlitz, ao lado do Jardin des Plantes, e percorrer as duas ilhas no centro de Paris, Île Saint Louis e a Île de la Cité, até a Pont d’Iena. Durante as Cerimônia de Abertura, os atletas aparecerão no palco ao lado das atrações musicais.

Os atletas passarão por pontos importantes da capital francesa como La Concorde, Esplanada Invalides, Museu d’Orsay e Grand Palais e a Catedral de Notre Dame. A icônica igreja será homenageada em sua reabertura cinco anos após o incêndio ocorrido em 15 de abril de 2019 que destruiu boa parte de sua estrutura.

O desfile terminará seu percurso de 6 km em frente ao Trocadero, onde os elementos finais da cerimônia e os shows acontecerão.

Quais são as modalidades?

Além das modalidades clássicas, os Jogos Olímpicos de Paris terão dois novos esportes como o breaking (breakdance) e caiaque cross. A introdução do breaking nas competições partiu de uma inicativa do Comitê Olímpico Internacional (COI) para valorizar a modalidade e atrair o interesse dos jovens para os jogos olímpicos.

Veja a seguir a lista completa:

Atletismo

Badminton

Basquete

Basquete 3×3

Boxe

Breaking

Canoagem de velocidade

Canoagem slalom

Ciclismo BMX Freestyle

Ciclismo BMX Racing

Ciclismo de estrada

Ciclismo de pista

Ciclismo mountain bike

Escalada

Esgrima

Futebol

Ginástica artística

Ginástica de trampolim

Ginástica rítmica

Golfe

Handebol

Hipismo

Hóquei sobre grama

Judô

Levantamento de peso

Luta

Maratona aquática

Nado artístico

Natação

Pentatlo moderno

Polo aquático

Remo

Rugby sevens

Saltos ornamentais

Skate

Surfe

Taekwondo

Tênis

Tênis de mesa

Tiro com arco

Tiro esportivo

Triatlo

Vela

Vôlei

Vôlei de praia

Onde assistir?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.

Quanto custam os ingressos?

As Olimpíadas de Paris 2024 estão com ingressos disponíveis para compra por meio do site oficial do evento, com uma ampla faixa de preços.

Os valores variam de € 24 (aproximadamente R$ 132, na cotação atual) a € 980 (cerca de R$ 5.360). Para eventos muito disputados, como judô, final do futebol masculino, finais de vôlei masculino e feminino, e tênis, os ingressos já estão esgotados. O breaking, modalidade estreante, também teve todos os bilhetes vendidos.