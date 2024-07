Homem apontado como líder de facção criminosa é morto com 12 tiros em via pública de Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica Henrique Douglas Feitosa Furtado, de 33 anos, vulgo “GP”, foi executado em via pública quando voltava do trabalho na tarde desta quarta-feira (3), na Travessa Corinthians, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Henrique Douglas é servente de pedreiro e também é um dos líderes da facção Bonde do 13 na região. Ainda segundo informações da polícia, Douglas havia saído do trabalho e estava bem próximo da residência dele, quando parou para conversar com amigos, mas acabou sendo surpreendido supostamente por membros da facção Comando Vermelho que estavam armados.

O monitorado foi atingido por 12 tiros, e depois foi agredido até a morte. Após a ação, os criminosos fugiram do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte de “GP”.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).