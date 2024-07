Homem é alvejado com quatro tiros no bairro Cruzeirão em Cruzeiro do Sul

Um homem foi vítima de um ataque a tiros no bairro do Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, por volta das 19:30h desta quinta-feira. A identidade da vítima ainda não foi revelada pelas autoridades locais. Após ser alvejado com quatro disparos, ele foi socorrido e transportado com urgência para o hospital do Juruá.

Testemunhas que estavam próximas ao local relataram ter ouvido os disparos que resultaram no crime. A matéria está em constante atualização e novas informações serão divulgadas em breve.

Legenda da Foto: Autoridades investigam a cena do crime onde um homem foi alvejado com quatro tiros no bairro do Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul.