Homem é atropelado por moto enquanto caminhava em via pública na Cidade do Povo

Juscelino Silva da Conceição, de 33 anos, foi vítima de um atropelamento na noite desta segunda-feira (22), na rua Franco Silva, em frente à Igreja Pentecostal Missionários, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Juscelino estava caminhando em via pública, possivelmente embriagado e com destino à própria residência, quando foi surpreendido por um motociclista ainda não identificado, que trafegava no sentido bairro-centro.

Com o impacto, Juscelino foi arremessado, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica e outra de suporte avançado foram enviadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Juscelino ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Segundo a médica Maria Eduarda, do Samu, o paciente sofreu cortes na cabeça, no queixo e no supercílio, uma possível fratura na perna direita e escoriações pelo corpo.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados, mas o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.