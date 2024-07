Homem é morto com tiros na cabeça em lanchonete no centro de Porto Velho

Câmeras de monitoramento registraram o assassinato a tiros de Raunei Jander Barroso Vieira de 25 anos, na madrugada desta terça-feira (2) na lanchonete Subway, localizada na esquinas das avenidas Avenida Jorge Teixeira com Abunã, no bairro Liberdade, em Porto Velho (RO).

O casal chegou ao local e pediu um lanche. Logo depois um homem armado com uma pistola calibre .45 se aproximou, desceu de uma bicicleta e atirou cinco vezes à queima-roupa na cabeça de Raunei.

Quatro tiros atingiram a cabeça e outro, a perna da esposa dele. O acusado fugiu na sequência. Durante a perícia foram encontradas cápsulas de pistola calibre .45.

Na cintura de Raunei, a perícia localizou uma pistola calibre .45 com três carregadores, todos municiados.

Raunei residia no condomínio Morar Melhor, tinha passagens no sistema penitenciário e era um dos líderes do PCC. A esposa ferida foi levada ao hospital João Paulo II.

Agentes da Delegacia de Homicídios investigam se o crime foi motivado por rivalidade entre grupos criminosos.