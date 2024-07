Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

A HUMANIZAÇÃO

Data estelar: Sol e Urano em sextil.

A humanidade é o único reino da natureza que não demonstra toda sua potencialidade, sem se poupar em instante algum de dar seu melhor; é por isso que faz sentido afirmar que a humanidade precisa ser humanizada, porque do jeito que vai é o oposto que acontece, a desumanização.

E toda desumanização tem uma única causa, o egoísmo, uma tradição tão arraigada que parece natural, só que é artificial, porque quando nossa humanidade não é submetida a severidades moralistas nem tampouco aos abusos correntes de poder e sexuais dentro e fora das famílias, ela desenvolve um caráter pacífico, cordial e amoroso.

Nossa humanidade se humaniza na mesma medida em que enxerga seus semelhantes e diferentes como sujeitos, e não como objetos que podem ser utilizados e depois descartados.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure finalizar o que está em andamento antes de se engajar em novas situações, porque ainda que esteja tudo acontecendo ao mesmo tempo, você precisa colocar ordem intencionalmente, em vez de se deixar levar pelas ondas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Dinamize seus projetos, o pior que poderia acontecer com esses é que nada aconteça, e nada acontecerá somente se você não dinamizar seus projetos se dedicando a fazer algo prático a cada dia em nome desses. É por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há loucuras de origem egoísta que brindam com regozijo passageiro e de duvidosa reputação. Há loucuras de origem idealista que, na prática, são muito difíceis de resolver, porém, criam benefícios para muitas pessoas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas não se reunirão espontaneamente, você vai ter de tomar a iniciativa de as reunir, lhes propondo claramente o que precisa ser feito em nome dos sinais que o mundo anda transmitindo a todas as pessoas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Divulgue somente uma parte do que tem intenção de fazer, enquanto a outra, talvez a mais importante, deixe de fora das conversas, guarde para si, porque isso lhe dará margem para amadurecer melhor todo o processo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Uma boa maneira de você revidar as ofensas que as pessoas lhe endereçam, é se tornar o mais indiferente possível a essas questões, seguindo em frente e se focando em viver bem, produzindo bem-estar no mundo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora não se trata mais de pensar e repensar, mas de fazer algo prático para discriminar os pensamentos ansiosos daqueles que realmente são de alguma utilidade para você se orientar. A mente ajuda e a mente atrapalha.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Pensar, todo mundo pensa, mas pensar bem é privilégio das poucas pessoas que se contêm para não se precipitarem emocionalmente, e que aproveitam a contenção para ter uma ideia mais clara e imparcial do que acontece.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para você realmente entender o que acontece, sem preferências nem rivalidades desnecessárias, você precisa temperar todos seus pensamentos com imparcialidade, porque só essa virtude lhe brindará com esclarecimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O fator humano sempre complica o cenário, mas vamos combinar que por mais que as pessoas compliquem sem elas seria impossível realizar suas pretensões. Portanto, se abra a novos relacionamentos, faça contato. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O pouco que parece acontecer no dia a dia é o muito que vai se acumulando ao longo do tempo, no bom e no mau sentido. É por isso que é de tanto valor que sua alma se dedique a construir uma rotina saudável e produtiva.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Contribua para a construção de um mundo melhor, melhorando intencionalmente sua relação com as pessoas dentro de seu círculo de influência, sejam essas próximas ou anônimas. Essa seria sua grande contribuição.