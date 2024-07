Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

EGOÍSMO É DOENÇA

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

O egoísmo humano trata os semelhantes e diferentes como objetos que podem ser manipulados e utilizados de acordo com os desejos, sem se importar com as consequências que recaem sobre quem é vítima desse tratamento que, com certeza, também pratica sua parcela de egoísmo, porque o egoísta pensa que assim se coloca acima de todos, levando vantagem, sem perceber que também se torna objeto do egoísmo alheio.

O egoísmo desumaniza nossa humanidade, porque ignora a qualidade de sujeitos de seus participantes, considerando que as pessoas sejam um objeto a ser explorado, tal qual se faz com o reino mineral, vegetal e animal, e se cobre de argumentos morais para essas prática, criando para si uma civilização impossível de colocar no trilho da humanização porque o egoísmo raiz não é tratado como o que é, uma doença.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É um tanto irritante ter de repetir algumas coisas, mas acontece que as pessoas navegam pela vida afora e dentro em diferentes níveis de entendimento. Tenha isso em mente para não se envolver em discussões desnecessárias.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo é uma aposta, não há como ter certeza absoluta sobre o futuro, porque se assim vivêssemos não seriamos humanos. Tudo é uma aposta, tenha isso em mente agora, que chegou o momento de fazer investimentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que tiver ficado para trás, abençoe e se despeça, porque agora não haveria tempo para gastar no regozijo da saudade. Tenha em mente o futuro, porque com a força de seu chamado sua alma se lançará à aventura. É isso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando a gente percebe o que percebe, não dá para fingir que não se percebeu o que se percebeu, porque a mente começa a funcionar de um modo diferente, não consegue ignorar que sabe o que sabe. Tente agir de acordo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pois bem, se trata de você continuar fazendo suas apostas, e por meio dessas expressar sua confiança inefável nos mistérios da vida, porque não é possível contar com certezas absolutas a respeito de coisa alguma.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A essa altura do campeonato, você já está de posse de todas as informações, e também conhece todas as pessoas que lhe interessam. A partir de agora valerá o que puder ser feito com todos esses ingredientes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As complicações são passageiras, porém, tão presentes que parecem ter vindo para ficar, mas são temporárias. Tenha isso em mente para não se perder em irritações que, além de não ajudarem, atrapalhariam bastante. Melhor não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Você não perde por esperar, mas é capaz de perder muito se você se precipitar a tomar atitudes que não estão maduras o suficiente para criarem resultados positivos. Continue observando e investigando, isso sim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O ajuste de contas é inevitável, porque mesmo que não aconteça de imediato, a vida sempre encontra um jeito de nos confrontar com aquilo que, de outra forma, varreríamos embaixo do tapete da consciência. Só que não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O grande destino com que sua alma sonha não se realizará de uma só tacada, a qual pode até acontecer, eventualmente, mas você não deve depender dela para construir esse grande destino. Cada dia, cada passo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ao você se sentir bem, emerge novamente o ímpeto de se lançar a alguma aventura, porque, afinal, não se nasce neste signo para ficar se acomodando de tal maneira, que pareceria que sua alma quer se esconder da vida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

No fim, o que importa é o que tenha sido feito, portanto, em algum momento você vai ter de suspender o regozijo dos pensamentos e sonhos e se atrever a fazer algo prático em relação a esses. É isso que valerá.