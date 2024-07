Idoso perde controle de moto e colide contra cerca de arame farpado em Rio Branco

O idoso Antônio Pereira de Melo, 62 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de motocicleta na tarde desta quarta-feira (24), no Ramal da Usina, bairro Belo Jardim 3, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Antônio estava trafegando supostamente alcoolizado em uma motocicleta Yamaha, 150, de cor preta, no sentido bairro-centro, quando inesperadamente perdeu o controle da moto, saiu da pista e colidiu com uma cerca de arame farpado. Com o impacto, Antônio foi arremessado a uma distância de cinco metros e caiu desmaiado em um pasto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, devido ao quadro clínico do paciente ter se agravado, foi necessário o apoio da ambulância de suporte avançado. Antônio foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo um médico do Samu, o paciente sofreu uma suposta fratura no antebraço esquerdo e seu estado de saúde é estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados. A motocicleta foi removida por familiares.