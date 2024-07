Importado de Cruzeiro do Sul, quilo do mandim é vendido a R$ 27 em Sena Madureira

O mercado do peixe de Sena Madureira recebeu no último final de semana 200 kg de mandim. A espécie foi capturada no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, e já está sendo vendida no mercado local.

De acordo com o pescador Gean, o preço varia entre R$ 25 e R$ 27. O mandim já tratado custa R$ 27 o quilo. “Sena Madureira enfrenta escassez com relação ao pescado, então, a única alternativa é procurar o produto em outros municípios. Ainda temos mandim à disposição da comunidade”, confirmou Gean.

Sena Madureira é conhecida à nível de Acre como a “Terra do mandim”, porém, nos últimos anos tal espécie vem ficando cada vez mais escassa. Neste ano, por exemplo, ainda não há informações sobre as piracemas.