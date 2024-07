Incêndio de grandes proporções atinge área popular na Cidade do Povo; VEJA VÍDEO

Um incêndio de grandes proporções toma conta da Cidade do Povo, em Rio Branco, Acre, na noite desta terça-feira (30). O fogo, que está se espalhando rapidamente pela área, gera também uma densa nuvem de fumaça que coloca os moradores da região em risco.

A situação alarmante foi registrada em um vídeo postado nas redes sociais pelo Padre Massino Lombardi, que não poupou críticas à falta de fiscalização e à irresponsabilidade no manejo do meio ambiente.

O vídeo, compartilhado pelo padre, mostra a área em chamas e envolta em fumaça espessa. Nas imagens, não é possível ver a presença de bombeiros ou qualquer equipe de emergência, o que aumenta a preocupação com a gravidade da situação.

“É uma vergonha, uma irresponsabilidade, que coisa mais triste! Aqui tem casa por todo canto, todo mundo vai respirar ar poluído, isso é em frente ao Centro Pastoral” desabafou o Padre Massino. Ele destacou a importância da fiscalização para a preservação ambiental e sugeriu que a população adote medidas para promover o bem-estar ambiental, em vez de realizar práticas prejudiciais, como fogueiras.

Enfatiza-se a necessidade urgente de ações corretivas e a responsabilidade das autoridades em prevenir e controlar incêndios, especialmente em áreas residenciais densamente povoadas.

O incêndio não apenas compromete a qualidade do ar, mas também representa um sério risco para a saúde pública e para a segurança dos residentes da Cidade do Povo. As autoridades locais ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a situação, e a população aguarda medidas eficazes para conter o fogo e prevenir futuros incidentes.

Veja o vídeo: