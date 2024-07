Incêndio em embarcação deixa sete desaparecidos e 59 resgatados

Um incêndio devastador atingiu a embarcação Comandante Souza nas proximidades da Comunidade Santa Maria, a cerca de 40 minutos de Manaus. O Corpo de Bombeiros já contabilizou sete pessoas desaparecidas. O incidente aconteceu na madrugada de sábado (27).

Segundo o Governo do Amazonas, 59 pessoas foram resgatadas do barco em chamas. As vítimas com ferimentos graves foram levadas para o Porto do São Raimundo e encaminhadas por viaturas do Samu para unidades de saúde na capital.

Cinco delas foram direcionadas ao Hospital 28 de Agosto para atendimento especializado.

A embarcação, que partiu do porto de Manaus com destino a Santa Isabel do Rio Negro, pegou fogo durante o trajeto.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. A Marinha foi acionada para investigar o acidente e determinar o que provocou o incêndio.