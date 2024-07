Independência dos Estados Unidos: veja 5 questões sobre o tema em vestibulares e Enem

A Independência dos Estados Unidos é celebrada neste dia 4 de julho. O processo de encerramento do vínculo colonial das Treze Colônias com a Inglaterra costuma ser tema de questões em provas de vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os Estados Unidos se tornou independente no dia 4 de julho de 1776, mas o reconhecimento oficial por parte dos ingleses ocorreu somente em 1783. Os conflitos de interesses entre colônia e metrópole provocaram a independência.

O Brasil Escola listou cinco questões de vestibulares e Enem em que a Independência dos Estados Unidos foi cobrada. Resolva mais exercícios sobre o tema nesta página.

5 questões sobre a Independência dos Estados Unidos de vestibulares e Enem

Confira, abaixo, cinco questões sobre a Independência dos Estados Unidos de vestibulares e Enem:

Enem 2017

Fuvest 2022

Unicentro 2016

Mackenzie 2013

UCPEL 2006

Acesse a página de provas anteriores dos vestibulares do Brasil Escola aqui.