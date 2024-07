Influenciadora fecha acordo com clínica após a morte de cachorrinha no Acre

A publicitária e influenciadora acreana Maykeline Maia anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (24), um acordo com a clínica veterinária Lyon. Ela processou a clínica, que também a processou por danos morais, pedindo R$20 mil devido às postagens na internet. Em maio do ano passado, Maykeline denunciou a clínica pela morte de sua cadela, Sasha, após um procedimento cirúrgico.

“Nós melhoramos de todas as formas, eu processei e fui processada, mas entramos em um acordo. Uma das coisas que mais me tocou foi quando o Stênio disse que o quadro clínico que operou a Sasha não permanece no Hospital. Entramos em um acordo para o bem, ao invés de ficar eternamente nisso, decidimos ajudar a causa animal”, disse a influenciadora nas redes.

Maykeline gravou um vídeo e publicou falando sobre a resolução do caso, juntamente com a clínica, representada pelo advogado Stênio Soares. Sem mencionar valores, anunciaram que serão destinados recursos para Organizações Não Governamentais que trabalham com a causa animal em Rio Branco.

SAIBA MAIS: Cachorrinha de influencer morre durante cirurgia em clínica de Rio Branco

“Quem ganhou? Quem foi condenado? Processamos um ao outro, tínhamos nossos laudos, nossas versões, a caminhada seria bem mais longa do que já foi até agora e sempre doeria, eu sempre choraria!”, afirmaram na publicação.

Entenda o caso

A notícia foi divulgada no perfil que Maykeline divide com a cunhada, Elita Maia, o Divando, com mais de 47 mil seguidores. Em vídeo, Maykeline contou nos stories que levou Sasha para castração em um hospital veterinário de Rio Branco.

ENTENDA: Hospital pede exame de necrópsia de cachorro que morreu em cirurgia no Acre

“Eu levei ela saudável, como a nossa filha, saudável, para castrar e evitar doenças. Eu não estou acreditando. Não levem, não façam, ela ainda vai fazer dois anos. Não levem sua cachorra para castrar, se certifiquem de tudo. Ela estava bem… […] de parada cardíaca que ninguém nunca vai saber o que aconteceu”, disse.

Veja o vídeo: