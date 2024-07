Jairo Cassiano representa o senador Alan Rick no lançamento da ExpoAcre Juruá

O ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, participou no último sábado (13) do lançamento oficial da ExpoAcre Juruá, Feira de Agronegócios que ocorrerá em Cruzeiro do Sul. Na ocasião, ele representou o senador da República Alan Rick (UB) e esteve ao lado do governador Gladson Cameli.

Cassiano aproveitou para agradecer o convite feito pelo governador e disse que a ExpoAcre Juruá vai fomentar a economia local. “É com muita alegria que represento nesse ato o senador Alan Rick. Ao mesmo tempo, parabenizo o governador pelos investimentos nessa área, não somente em Cruzeiro do Sul como nos demais municípios Acreanos. Trata-se de um evento que proporciona diversão e entretenimento, mas também gera empregos e aquece a economia”, destacou.

Cassiano também salientou os investimentos garantidos pelo senador Alan Rick nessa área na região do Juruá que, nos últimos cinco anos, giram em torno de 40 milhões de reais. “Várias máquinas e equipamentos foram garantidos aos produtores através de emendas do senador Alan Rick: Tratores, caminhões, minitratores, engenho de cana e casas de farinha. Além disso, foram entregues mudas de café, dentre outras ações. Os moradores podem continuar contando com o apoio do senador Alan Rick”, frisou.

A ExpoJuruá é a segunda maior Feira Agropecuária do Acre e ocorrerá entre os dias 31 de julho e 4 de agosto. Dentre as atrações nível Nacional estão: Manu Batidão, Murilo Huff, Raquel dos Teclados e a Banda Gospel Som e Louvor.

Veja fotos: