João Gomes dá aula de piseiro para Gilberto Gil: “Verdadeiro mestre”

Convidado para um jantar na casa do Gilberto Gil, João Gomes, de 21 anos, deu uma aula de piseiro e pisadinha para a voz de Andar com Fé. O momento foi compartilhado nas redes sociais e encantou internautas.

“Um verdadeiro mestre é aquele que está sempre aberto a aprender com as novas gerações. Então, pegue o caderno e a caneta, porque ontem foi dia de aulas de piseiro e pisadinha com João Gomes“, diz a legenda da publicação no perfil de Gil.

Nos stories, João agradeceu o convite. “Jantar na casa do mestre. Uma honra ser recebido em sua casa… uma honra para mim”, escreveu.

O carinho entre os músicos emocionou seguidores. “João Gomes nitidamente respeitando cada segundo do momento! Bonito de tudo esse encontro”, escreveu um perfil.

“Não costumo ouvir piseiro, mas gosto mto da postura do João Gomes, acho ele um cara muito humilde e respeitoso com todos. Por isso sempre atrai o melhor pra perto dele”, comentou outro internauta.

“Encontro de gerações nordestinas! Que simplicidade do Gil! O João respeitando ao máximo o momento! Viva a cultura popular brasileira!”, afirmou um seguidor.