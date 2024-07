Jogos desta quinta-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Grêmio contra Palmeiras e Argentina contra Equador são os destaques do futebol desta quinta-feira, 4.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série D, Brasileirão feminino, Brasileirão sub-20, Brasileirão Série C, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série D

15h – Jacuipense x ASA-AL – TV ASA (YouTube)

Brasileirão feminino

15h – RB Bragantino (F) x São Paulo (F) – Record News, Space, Max e Paulistão (YouTube)

17h – Corinthians (F) x Palmeiras (F) – SporTV 2

Brasileirão sub-20

15h – Palmeiras sub-20 x Santos sub-20 – SporTV

15h – Fortaleza sub-20 x Atlético-MG sub-20 – TV Leão Novibet (YouTube)

17h – Botafogo sub-20 x Corinthians sub-20 – SporTV 3

Brasileirão

19h – Grêmio x Palmeiras – SporTV e Premiere

19h – Bahia x Juventude – Premiere

20h – Fluminense x Internacional – Premiere

20h – Corinthians x Vitória – Premiere

Brasileirão Série C

20h – São José-RS x Athletic Club – DAZN e Nosso Futebol

Amistoso

20h – Once Caldas x América de Cali – Disney+

Copa América (quartas)

22h – Argentina x Equador – Globo, SporTV e Globoplay

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio; veja horário

O jogo Grêmio x Palmeiras terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, às 19h.

Que horas é o jogo da Argentina?

O jogo Argentina x Equador terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV e Globoplay, às 22h.

Qual canal irá passar o jogo do Corinthians pelo Brasileirão

O jogo Corinthians x Vitória terá transmissão ao vivo no Premiere, às 20h.

