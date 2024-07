Jogos desta terça-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Copa Sul-Americana e Brasileirão Série B são os destaques do futebol desta terça-feira, 23.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Sub-20, Brasileirão Sub-17, Copa Paulista, Campeonato Concacaf Sub-20, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Sub-20

15h – Fluminense sub-20 x Corinthians sub-20 – Sportv

Brasileirão Sub-17

15h – Palmeiras sub-17 x Fortaleza sub-17 – TV Palmeiras/FAM

Campeonato Argentino

15h – Deportivo Riestra x Argentinos Juniors – ESPN 4 e Disney+

Copa Paulista

15h – União Suzano x Oeste – Futebol Paulista (YouTube)

Copa Sul-Americana (Playoffs)

19h – Racing-URU x Huachipato – Paramount+

21h30 – Internacional x Rosario Central – ESPN e Disney+

Brasileirão Série B

19h – Chapecoense x Sport – Sportv e Premiere

19h – Operário-PR x Novorizontino – Sportv 2 e Premiere

20h – Mirassol x Avaí – Canal GOAT e Premiere

21h – Ituano x América-MG – TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

21h30 – Ponte Preta x Vila Nova – Sportv e Premiere

Campeonato Concacaf Sub-20

20h – Canadá sub-20 x República Dominicana sub-20 – Disney+

23h – El Salvador sub-20 x Honduras sub-20 – Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional; veja horário

O jogo Internacional x Rosario Central terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 21h30.

Que horas é o jogo da Chapecoense?

O jogo Chapecoense x Sport terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 19h.

Qual canal irá passar o jogo do Palmeiras sub-17 pelo Brasileirão Sub-17

O jogoPalmeiras sub-17 x Fortaleza sub-17 terá transmissão ao vivo no TV Palmeiras/FAM, às 15h.

