Key Alves devolve lote arrecadado em leilão de Neymar

A quarta edição do Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar Jr. aconteceu no começo de junho e o valor arrecado chegou a R$ 21 milhões. Entre os prêmios estavam viagens, ingressos para jogo do US Open, camisetas autografadas por craques do futebol, como Messi, Pelé, Ronaldo e o próprio Neymar, entre outros.

Uma das pessoas que estiveram no leilão foi Key Alves. A jogadora de vôlei e ex-BBB foi convidada por Neymar e chegou a arrematar um pacote de viagens internacionais, mas a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que a atleta acabou desistindo do prêmio.

Pois bem. De acordo com fontes, Key arrematou o pacote e até aí tudo bem. Acontece que, na hora da empresa Superbid, responsável pelo leilão, cobrar o valor, a ex-BBB pagou apenas 10% do valor no cartão e depois não quitou o restante. Em uma nova cobrança, ela alegou que queria desistir do lote, o que, em regra, não é permitido.

Ainda de acordo com fontes, a empresa informou que ela não poderia desistir porque isso acaba prejudicando outras pessoas que estavam na disputa pelo prêmio, mas Key Alves argumentou que não teria como realizar as viagens porque não teria agenda.

No desenrolar da história, a empresa teria chegado a dizer que ela poderia usar a viagem por um ano, mas nada foi negociado. A jogadora, então, acionou um advogado que resolveu a situação com a equipe jurídica da Superbid.

O esperado é que a empresa realmente cancele o lote para evitar uma “saia justa”, já que Key Alves era convidada de Neymar no leilão. Além disso, caso quisessem seguir adiante com a cobrança, a Superbid teria que executar a dívida na Justiça.

Fontes da coluna revelaram, ainda, que a situação é bastante atípica, já que, agora, o lote não pode ser vendido para ninguém. Vixe…

A coluna Fábia Oliveira procurou Key Alves que confirmou que a viagem foi devolvida. Segundo ela, as datas não batiam com o período em que ela estaria de férias e a situação foi informada a Neymar e já está resolvida. No entanto, apesar disso, a jogadora de vôlei destacou que fez uma doação para ajudar a instituição que seria beneficiada pelo valor arrecadado no leilão.

A Superbid também foi procurada pela coluna, que disseram que “não fornecemos informações sobre transações encerradas nos nossos leilões”.