Lady Gaga e Joaquin Phoenix são destaque em novo trailer de ‘Coringa: delírio a dois’; vídeo

“Coringa: delírio a dois”, aguardada continuação de “Coringa” (2019), acaba de ganhar um novo trailer. Joaquin Phoenix volta ao personagem que lhe rendeu o Oscar de melhor ator, agora com a companhia de Lady Gaga na pele da psiquiatra Harleen Quinzel. A médica acaba se transformando na vilã Arlequina após se envolver com Arthur Fleck/Coringa no Asilo Arkham.