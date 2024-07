Leo Chaves mostra rosto do filho pela primeira vez

O cantor Leo Chaves, que faz dupla com Victor, compartilhou o rostinho do filho pela primeira vez. Em uma publicação conjunta com a esposa, Carolina Figueira, ele apresentou a criança, que está com pouco mais de um mês.

“Oi gente, este é o Francisco! Ele nasceu em 28 de maio de 2024. Estamos todos felizes com mais este presente que a vida nos deu! É muito amor”, escreveu o casal na legenda da publicação compartilhada no Instagram.

Além de Francisco, Leo também é pai de outros três filhos, todos homens. São eles Matheus, Antônio e José, frutos do relacionamento com Tatianna Sbrana, que acabou em 2019.